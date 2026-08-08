رسمياً .. أرسنال يتعاقد مع البرازيلي برونو جيماريش قادماً من نيوكاسل يونايتد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، عن تعاقده رسمياً مع النجم الدولي البرازيلي برونو جيماريش قادماً من صفوف نيوكاسل يونايتد، بموجب عقد طويل الأجل، ليعزز به خط وسط الفريق استعداداً للموسم الجديد.

​وأكد المدير الرياضي لأرسنال أندريا بيرتا - في بيان عبر الموقع الرسمي - أن جيماريش يتمتع بعقلية ممتازة وجودة عالية تؤهله لتقديم إضافة قوية وقيادة خط وسط الفريق بفضل خبراته وقدراته الفنية والبدنية.

وذكر البيان أنه من المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 39، وينتظم في التدريبات الجماعية لفريقه الجديد فوراً.

​يُذكر أن جيماريش صاحب الـ 28 عاماً قد خاض مسيرة مميزة بدأت في البرازيل مع أوداكس وأتلتيكو بارانائي، كما خاض تجربة احترافية أوروبية في صفوف ليون الفرنسي، قبل أن ينتقل في يناير 2022 إلى نيوكاسل يونايتد حيث خاض نحو 200 مباراة، وحقق مع الفريق لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كاراباو) عام 2025، فضلاً عن مسيرته الدولية الحافلة مع المنتخب البرازيلي والتي تضمنت التتويج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 والمشاركة في كأس العالم الأخيرة.