جميع طلاب التعليم الفني سيدرسون البرمجة والذكاء الاصطناعي.. مفاجأة جديدة

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لجميع طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن ذلك تم بالفعل بالتعاون مع الجانب الياباني، وبإشراف جامعة هيروشيما اليابانية.

وأضاف المتخصص في شؤون التعليم، خلال حواره ببرنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن المواد التي كانت تدرس للطلاب في اليابان في هذا المجال كانت تُدرَّس لطلاب الصف الأول الثانوي.

بداية من العام الجديد

وأشار إلى أنه بداية من العام الجديد سيتم تدريس هذه المادة لجميع طلاب المدارس الفنية، مؤكدًا أن جميع مدارس التعليم الفني ستدرس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن ما تقوم به الدولة يهدف إلى تجهيز الطالب لسوق العمل، وأن المناهج الحالية أصبحت تتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه عند النظر إلى طلاب المراحل الأولى، سنجد مواد جديدة تهدف إلى تأسيس الطلاب وتأهيلهم للمستقبل.