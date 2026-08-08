زيلينسكي: توصلنا لاتفاق مع الولايات المتحدة لتسليمنا صواريخ اعتراضية شهريا

توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تسليمها صواريخ اعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي "باتريوت" على أساس شهري، إلا أن الكميات ستظل غير كافية لتلبية احتياجاتها.

ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوله خلال تصريحات للصحفيين في بلجراد اليوم السبت، إن واشنطن ستورد لأوكرانيا صواريخ اعتراضية شهريا، موضحا أن الكميات المتوقعة في عام 2026 ستكون أقل من تلك التي تسلمتها بلاده في عام 2025، دون الكشف عن أرقام محددة.

وأضاف أن إمدادات الصواريخ الاعتراضية من الحلفاء تراجعت، إلى حد كبير، بسبب الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.