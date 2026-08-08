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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يجدد مساعيه لضم ألفاريز من أتلتيكو مدريد

ألفاريز
ألفاريز
مجدي سلامة

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، رغم صعوبة إتمام الصفقة وضيق الوقت المتاح.


وشهدت آخر تحركات النادي الكتالوني اجتماعاً بين المدير الرياضي ديكو، ووكيل أعمال اللاعب فرناندو هيدالغو، في العاصمة الإسبانية مدريد، أسفر عن تغيير في استراتيجية برشلونة الرامية إلى حسم صفقة المهاجم الأرجنتيني.


وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، لن يلجأ ألفاريز إلى التصريحات العلنية مجدداً للضغط من أجل الانتقال إلى برشلونة، كما فعل خلال كأس العالم في الولايات المتحدة، عندما أعلن رغبته في الانضمام إلى النادي الكتالوني وتحقيق حلمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيتجه خلال المرحلة المقبلة إلى اعتماد الحوار والدبلوماسية، إذ من المقرر أن ينتظم في تدريبات أتلتيكو مدريد وفق المواعيد المحددة، من دون الإدلاء بتصريحات بشأن مستقبله، إلى حين عقد اجتماع مع المدرب ثم إدارة النادي، لبحث رغبته في الرحيل.

رغبة ألفاريز

ويرغب ألفاريز، بحسب التقرير، في الانتقال إلى برشلونة تحديداً، في وقت يتمسك فيه مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني والرئيس التنفيذي للنادي ميغيل أنخيل جيل بموقفهما الرافض لرحيل اللاعب.


وتبقى إمكانية إتمام الصفقة مرهونة بقدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق، ولا سيما في ظل رغبة اللاعب في مغادرة أتلتيكو مدريد، وما ينقله وكيله بشأن وعود سابقة بالسماح له بالرحيل في حال وصول عرض مالي مناسب.

برشلونة ألفاريز أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز

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