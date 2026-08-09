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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: من المتوقع التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة قريباً

هرمز
هرمز
محمد على

قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز "قريباً". 

وسيؤدي هذا الاتفاق إلى استئناف حركة الملاحة التجارية عبر المضيق ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.


يأتي ذلك فيما أعلن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً إلى أن تُغيّر واشنطن ما تصفه طهران بسياسات عدائية، وأن تُلبّي ستة شروط.

 وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محمد باقر ذو القدر، إن المطالب تشمل إنهاء التهديدات الموجهة ضد المرشد الأعلى الإيراني، ووقف العمليات العسكرية بشكل دائم ضد إيران وحلفائها.

تطالب طهران أيضاً بانسحاب القوات البحرية والجوية الأمريكية المشاركة فيما تسميه حصاراً على إيران. 

وتشمل الشروط الأخرى تعويضات عن الأضرار الناجمة عن النزاعات الأخيرة، ورفع العقوبات الأمريكية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. 

صرح ذو القدر بأن المجلس الأعلى للأمن القومي لن يتراجع عن هذه المطالب لا في المفاوضات ولا في النزاع.

 وكانت إيران والولايات المتحدة قد وقعتا مذكرة تفاهم في 18 يونيو  تنص على استئناف تدريجي للملاحة التجارية، إلا أن تنفيذها توقف لاحقاً.

مسؤول أمريكي حركة الملاحة البحرية والجوية الأمريكية حصاراً على إيران الأصول الإيرانية المجمدة

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