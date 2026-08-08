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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توتر جديد بين كييف وصوفيا.. أوكرانيا تنفي استهداف بلغاريا بمسيّرة قرب خط أنابيب للغاز

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي
أ ش أ

نفت أوكرانيا، اليوم السبت، استهداف بلغاريا، بعد انفجار طائرة مسرة بالقرب من خط أنابيب الغاز الاستراتيجي العابر للبلقان، قرب الحدود الرومانية.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية إن الطائرة المسيّرة من طراز «يستخدمه الجيش الأوكراني على نطاق واسع»، فيما استدعت وزيرة الخارجية البلغارية السفير الأوكراني لعقد اجتماع يوم الاثنين المقبل، ردًا على الحادث، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، جورجي تيخي، أن القوات المسلحة الأوكرانية لم توجه أيًا من قواتها عمدًا نحو الأراضي البلغارية، محملًا روسيا مسؤولية الحادث.

وقالت كييف إنها «على اتصال وثيق مع الجانب البلغاري لتوضيح ملابسات» الحادث، الذي يأتي في وقت تتكرر فيه حوادث دخول طائرات مسيّرة إلى المجال الجوي لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالتزامن مع حرب روسيا وأوكرانيا.

ولم يسفر انفجار الطائرة المسيّرة عن وقوع إصابات، فيما قال رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، إن الطائرة كانت تحمل كمية «كبيرة» من المتفجرات.

أكورانيا بلغاريا انفجار طائرة مسيرة خط أنابيب الغاز الاستراتيجي العابر للبلقان

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