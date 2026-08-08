"يلا ساحل".. عمرو دياب يشعل الحفل الافتتاحي لـ U Arena

انطلقت فعاليات موسم حفلات U Arena بمدينة العلمين الجديدة مع الحفل الافتتاحي، حيث تألق الهضبة عمرو دياب في واحدة من أكبر حفلات موسم الصيف، ضمن أجندة فعاليات "يلا ساحل"، وسط حضور جماهيري ضخم من محبيه وزوار الساحل الشمالي، الذين توافدوا للاستمتاع بأمسية غنائية استثنائية دشّنت انطلاقة موسم صيفي حافل بأبرز الفعاليات الفنية والترفيهية.

ويأتي الحفل ضمن أجندة "يلا ساحل"، التي تقدم أكبر برنامج ترفيهي وسياحي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، يجمع بين الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، في رؤية تستهدف إعادة رسم خريطة السياحة والترفيه في مصر، وتعزيز المنتج السياحي المصري، ودعم الاستثمار السياحي، بما يرسخ مكانة الساحل الشمالي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة.

وقدم الهضبة خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي صنعت مسيرته الفنية على مدار أكثر من أربعة عقود، إلى جانب عدد من أحدث أعماله، وسط تفاعل استثنائي من الجمهور الذي شاركه الغناء طوال الأمسية، في واحدة من أكثر ليالي الصيف حماسًا. كما شهد الحفل تجربة تفاعلية مميزة أتاحت لعدد من الحضور فرصة الظهور مباشرة على الشاشات الرئيسية عبر كاميرات هواتفهم، ليصبح الجمهور جزءًا من تجربة الحفل وأجوائه.

كما افتتح DJ Hooka الأمسية بعرض موسيقي تمهيدا للأجواء الاحتفالية التي تواصلت مع صعود الهضبة إلى المسرح، لتتحول U Arena إلى وجهة نابضة بالحياة استمتع خلالها الحضور بأمسية غنائية استثنائية.

حفلات يلا ساحل

وتتواصل فعاليات "يلا ساحل" خلال موسم صيف 2026 بأجندة فنية وترفيهية استثنائية، يحييها نخبة من أكبر نجوم الغناء العربي، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض والفعاليات والتجارب الترفيهية المبتكرة، التي تقدمها U Arena على مدار الموسم.

ويعكس هذا الموسم رؤية "يلا ساحل" في تحويل الساحل الشمالي إلى عاصمة للترفيه والسياحة في الشرق الأوسط، من خلال نموذج جديد يجمع بين الترفيه والسياحة والاستثمار، ويرسخ مكانة المنطقة كوجهة عالمية للسياحة والترفيه والاستثمار، في إطار شراكة متكاملة بين القطاعين العام والخاص لتطوير صناعة الترفيه والسياحة في مصر.

ويمكن للجمهور متابعة أجندة الحفلات والفعاليات الصيفية، والتعرف على أحدث الأنشطة والتجارب في مختلف وجهات الساحل الشمالي، عبر تطبيق Tellr Experience، الدليل الشامل لكل ما يحدث في الساحل، من الفعاليات والحفلات إلى المطاعم والأنشطة والخدمات، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة تسهّل التخطيط والاستمتاع بموسم الصيف. ويمكن تحميل تطبيق Tellr Experience مجانًا عبر App Store لأجهزة iOS وGoogle Play لأجهزة Android.