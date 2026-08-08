نيجار محمد بعد القبض على المتهم بالنصب عليها: «يا رب آخد حقي»

علّقت الفنانة نيجار محمد على واقعة القبض على مالك شركة توريدات، بتهمة النصب عليها والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، كانت قد أقرضته له، قبل أن يرفض سداد المبلغ، إلى جانب عدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحها في قضية تبديد ضده.

ودخلت نيجار محمد في نوبة بكاء أثناء حديثها عن تطورات القضية، معربة عن أملها في الحصول على حقوقها وإنهاء الأزمة التي استمرت لفترة طويلة.

وقالت نيجار محمد، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع «إنستجرام»: «يا رب أخلص بقى عشان آخد حقي وأدفع جزء من الفلوس اللي عليا».

وأضافت باكية: «وأقسم بحياة أمي أنا كنت بعمل الفيديو وفاكرة إن مفيش حد هيعمل حاجة وإن الدنيا هتفضل بايظة، عشان بقالي فترة كبيرة في الموضوع ده».

وأضافت: أنا حقيقي متشكرة لوزارة الداخلية وللحكومة، أخيرًا هيعمل معارضة يمكن الدنيا تتحل وحقيقي أنا متشكرة أنا مش مصدقة إنه اتقبض عليه لأني مكنتش عارفة حتى أقعد ما حد في كافيه وبقالي سنة في البهدلة دي، أنا عارفة أنه هيعمل معارضة ويطلع منها بس على الأقل عرفت أخليه يعمل معارضة قبل ما يهرب برا البلد، أو يعمل فيا حاجة، مش مستوعبة.

كانت الفنانة نيجار محمد قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت خلاله استغاثة إلى وزارة الداخلية، مطالبة بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شخص قالت إنه تعرض لها بالنصب وحصل منها على أموال.

نيجار محمد

وقالت نيجار محمد، خلال الفيديو، إنها تقدمت ببلاغات بشأن الواقعة، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبة في الوصول إلى المشكو في حقه ومتابعة الإجراءات القانونية، مطالبة الجهات المختصة بمساعدتها في استرداد حقها.