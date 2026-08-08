بعيد ميلادها.. قصة مرض إجلال زكي وصدمتها بعد وفاة ابنها

تحتفل الفنانة إجلال زكي بعيد ميلادها التي قدمت عدد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا وارتبط بها الجمهور.

وقالت الفنانة إجلال زكي فى تصريحات تلفزيونية له إنها كانت في حالة من عدم التوازن بعد وفاة ابنها، فكانت تقرأ القرآن وتقول الحمد لله، وكل من يحاول أن يواسيها كانت ترد عليه بكلمة واحدة الحمد لله، مشيرة: "انا مودية ولد صالح ولد متربي، عمره ما عرف بنت".

وأضافت إجلال خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها عرض عليها مبلغ مالي ضخم مقابل ارتداء الحجاب، في سنة ١٩٩١ والمبلغ كان مليون جنيه، ومبلغ شهري ٥ الاف جنيه، لكنها لم تفكر في الامر، وقالت إنها إذا قررت ارتداء الحجاب لابد أن تكون مقتنعة داخليا بهذه الخطوة، وبعد رفضها للأمر بدأت تتلقى مكالمات مستمرة من بنات مجهولة الهوية يحاولوا التقرب منها، لكن لم تلتقي بهم، وبعدها تلقت مكالمة من رجال الشرطة، واستدعائها لوجد اشتباه في الفتيات التي تواصلوا معها، وسردت إجلال مكالمتها معهم وتم الإفراج عنها.

من هي إجلال زكي

اجلال زكي هي ممثلة مصرية، ولدت في عام 1951، حصلت على درجة الليسانس في الآداب في عام 1973، بدأت مسيرتها المهنية من خلال برامج الأطفال .

عملت إجلال زكي بعد ذلك كمذيعة في اﻹذاعة المصرية، كان مسلسل «البوسطجي» أول أعمال إجلال زكي في الدراما .

وشاركت بعدها في عدد من الأفلام، منها: هذا أحبه وهذا أريده، ليل ورغبة، رجل بمعني الكلمة، الفخ، لكن أكثر أدوارها التمثيلية شعبية على الاطلاق هو دور الابنة الوسطى للفنان فؤاد المهندس في مسرحية (سك على بناتك).

كما أدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيًا في فيلم قاهر الظلام.

تزوجت إجلال زكي 3 مرات، هم على التوالي: (الممثل محمد خيري، ثم المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، ثم الكاتب نادر أبو الفتوح».