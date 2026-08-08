كريم عبد العزيز يستعد لمنافسة صيف 2026 بـ”مطلوب عائليًا

تواصل شركة سينرجي بلس استكمال المراحل الأخيرة من فيلم “مطلوب عائليًا”، حيث يجري حاليًا الانتهاء من أعمال المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض السينمائي، للمنافسة ضمن موسم صيف 2026.

ويجمع الفيلم النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، في مقدمتهم، مصطفى خاطر، سارة بركة، سامي مغاوري، إلى جانب عدد من الفنانين، كما يشهد مشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، ونسرين أمين. الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

فيلم مطلوب عائليا

ويعد “مطلوب عائليًا” ثاني تعاون سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد نجاحهما في فيلم “المشروع X”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي .

ويأتي “مطلوب عائليًا” في إطار خطة سينرجي بلس لتقديم أعمال سينمائية متنوعة تجمع بين النجوم والإنتاج الضخم، مواصلةً سلسلة من المشاريع التي عززت حضور الشركة في شباك التذاكر داخل مصر وخارجها، من خلال تقديم أفلام تجمع بين الجودة الفنية والعناصر الجماهيرية.

ويأتي الفيلم ضمن أحدث إنتاجات Synergy Plus، التي واصلت حضورها القوي في سوق السينما، بعدما طرحت مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض المصرية، وامتد نجاحه إلى الأسواق العربية والعالمية.

وجمع فيلم «خلي بالك من نفسك» النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، وشارك في بطولته لبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تولت Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق العربية.