روشتة برلمانية لزيادة ودعم الصادرات

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو جذب استثمارات نوعية تستهدف القطاعات الإنتاجية والتصديرية يمثل خطوة محورية في دعم الاقتصاد المصري.

وأكدت" أبو زيد " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها، إلا أن تحقيق طفرة حقيقية يتطلب ربط سياسات الاستثمار والتصنيع والتصدير ضمن رؤية متكاملة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي.

تسهيل إجراءات المستثمرين والمصدرين



واقترحت عضو النواب روشتة برلمانية لزيادة و دعم الصادرات، تتمثل في تسهيل إجراءات المستثمرين والمصدرين، وتسريع صرف مستحقات دعم الصادرات، وتوفير تمويل ميسر للمصانع الموجه إنتاجها للتصدير، إلى جانب التوسع في برامج تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الخارجية.

واختتمت عضو النواب قائلة : زيادة الصادرات تبدأ من دعم الصناعة المحلية وتوفير بيئة استثمار مستقرة، وتنتهي بمنتج مصري قادر على المنافسة عالميًا، موضحة أن التكامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص سيكون عنصرًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الاقتصاد القومي.

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في عشاء عمل أقامه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) على شرف زيارته إلى الهند، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات وممثلي عدد من كبرى الشركات ومجموعات الأعمال الهندية العاملة أو المهتمة بالاستثمار في مصر.



ويأتي ذلك إطار مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع "بريكس" بمدينة جايبور الهندية، واللقاءات الاقتصادية التي يعقدها على هامش الزيارة لتعزيز التجارة والاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.