برلماني: جذب الاستثمارات النوعية يعزز قدرة الاقتصاد على زيادة الصادرات

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن استهداف مصر جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الصادرات، تعكس توجهًا حكوميًا مهمًا نحو تعزيز الاستثمار المنتج وربط الاستثمارات الجديدة بأهداف الدولة في دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي.

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وأوضح " مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن التركيز على الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الإنتاجية والتصديرية ، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن تحويل الاستثمارات الجديدة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على زيادة الصادرات وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في عشاء عمل أقامه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) على شرف زيارته إلى الهند، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات وممثلي عدد من كبرى الشركات ومجموعات الأعمال الهندية العاملة أو المهتمة بالاستثمار في مصر.

يأتي ذلك في إطار مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع "بريكس" بمدينة جايبور الهندية، واللقاءات الاقتصادية التي يعقدها على هامش الزيارة لتعزيز التجارة والاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.