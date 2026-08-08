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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لمواجهة حر الصيف.. نصائح مهمة من الصحة لحماية المواطنين من مخاطر ارتفاع الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد الحاجة إلى اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة وتجنب المشكلات المرتبطة بالتعرض للحرارة وأشعة الشمس، خاصة مع زيادة الإقبال على الشواطئ والمصايف والمطاعم والمنشآت المختلفة، وهو ما يجعل الالتزام بالنصائح الصحية أمرًا ضروريًا خلال هذه الفترة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن موسم الصيف في مصر يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة كبيرة في حركة المواطنين نحو المدن الساحلية والشواطئ والمطاعم والمنشآت المختلفة.

وأضاف عبدالغفار أن زيادة حركة المواطنين خلال موسم الصيف تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالإجراءات الوقائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة التردد على الأماكن المفتوحة والساحلية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المواطنين يجب أن يكونوا أكثر حرصًا خلال فصل الصيف، وأن يلتزموا بالإرشادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على سلامتهم، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة عند التواجد في الأماكن المفتوحة أو الشواطئ، والحرص على تجنب المخاطر الصحية التي قد تنتج عن التعرض لفترات طويلة للحرارة.

وأكد عبدالغفار أن الوعي الصحي يمثل عاملًا أساسيًا في الوقاية، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية خلال فصل الصيف، خاصة أثناء قضاء الإجازات والتوجه إلى المدن الساحلية والشواطئ.

ولفت إلى أهمية التعامل بحذر مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم الاستهانة بأي أعراض صحية قد تظهر على المواطنين خلال التعرض للحرارة، مع ضرورة الحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة.

ارتفاع درجات الحرارة الوقائية للحفاظ على الصحة الدكتور حسام عبدالغفار

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