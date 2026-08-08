برشلونة يفتح باب الرحيل أمام جناحه الشاب

يبدو أن تجربة روني باردجي مع برشلونة تقترب من نهايتها، بعدما تحرك النادي الكتالوني لبحث مستقبل الجناح السويدي، في ظل صعوبة حصوله على فرصة منتظمة مع الفريق الأول خلال الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، عقد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، اجتماعًا صباح الجمعة مع كريستيان إميل، وكيل أعمال باردجي، لمناقشة وضع اللاعب والخيارات المتاحة أمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتجاه داخل برشلونة يميل إلى السماح برحيل اللاعب، بعدما أصبح من الصعب ضمان حصوله على دقائق كافية في ظل المنافسة القوية على المراكز الهجومية، خاصة مع اعتماد هانز فليك بصورة أساسية على لامين يامال في الجبهة التي يجيد باردجي اللعب بها.

ولا يرتبط قرار برشلونة بعدم استمرار اللاعب بمستواه أو سلوكه داخل النادي، إذ يحظى باردجي بتقدير المسؤولين والجهاز الفني بسبب احترافيته والتزامه منذ وصوله إلى الفريق، كما لم يبدِ اعتراضًا على قلة مشاركاته، وواصل أداء عمله بصورة طبيعية خلال التدريبات.

وبدأ برشلونة في الوقت نفسه التفكير في كيفية الاستفادة من رحيل اللاعب مستقبلًا، حيث يعتزم النادي الاحتفاظ بنسبة من أي عملية بيع لاحقة، في ظل إيمانه بأن باردجي لا يزال يمتلك هامشًا كبيرًا للتطور، وأن قيمته قد ترتفع بصورة واضحة إذا حصل على فرصة أكبر للعب.

ولم تتحدد وجهة اللاعب المقبلة حتى الآن، إلا أن اهتمام عدد من الأندية بخدماته قد يسهل عملية رحيله، خاصة في ظل رغبة برشلونة في إعادة ترتيب قائمته قبل غلق سوق الانتقالات.

وبذلك، يبدو أن باردجي بات أمام خطوة جديدة في مسيرته، بعدما أصبح الحصول على فرصة لعب منتظمة خارج برشلونة هو السيناريو الأقرب، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الفترة المقبلة.