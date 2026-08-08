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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزيرة تركية تتحسر على ضياع صلاح من بشكتاش: كنا نتحدث عن الصفقة قبل أسبوع

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أعربت ماهينور أوزدمير جوكتاش، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية والمشجعة لنادي بشكتاش، عن خيبة أملها بعد انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور، بعدما كانت تتمنى رؤيته بقميص فريقها المفضل.

وجاءت تصريحات الوزيرة بعد أيام قليلة من حديثها عن رغبتها في انضمام قائد منتخب مصر إلى بشكتاش، قبل أن يحسم طرابزون سبور الصفقة لصالحه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت جوكتاش، في تصريحات نقلها موقع «61saat» التركي، تعليقًا على انتقال صلاح إلى طرابزون سبور: «أشعر ببعض خيبة الأمل، فقد كنا نتحدث عن هذا الأمر قبل أسبوع فقط، لكن قيل لنا إن طرابزون سبور بات قريبًا من التعاقد معه».

وكانت الوزيرة قد كشفت في وقت سابق عن أمنيتها، بصفتها مشجعة لبشكتاش، في انضمام صلاح إلى النادي، قائلة: «نتمنى أن يأتي محمد صلاح إلى بشكتاش».

ورغم ضياع الصفقة من بشكتاش، أكدت جوكتاش أن وجود صلاح في الدوري التركي يمثل مكسبًا للكرة التركية بشكل عام، قائلة: «في النهاية، محمد صلاح جاء إلى تركيا، وهذا أمر إيجابي. طرابزون سبور نادٍ عريق، كما أن بشكتاش نادينا أيضًا، ونتمنى التوفيق للفريق الأفضل».

وأشادت الوزيرة بالمكانة التي يحظى بها صلاح لدى الجماهير التركية، مشيرة إلى أن النجم المصري يتمتع بشعبية كبيرة داخل البلاد، ومتمنية أن يواصل تألقه خلال تجربته الجديدة مع طرابزون سبور.

ورغم اعترافها بخيبة أملها من عدم ارتداء صلاح قميص بشكتاش، اختتمت جوكتاش حديثها بالتأكيد على تمنياتها بالتوفيق للاعب مع ناديه الجديد، معربة عن تطلعها لموسم قوي يشهد منافسة شرسة على لقب الدوري التركي، على أن يحسمه الفريق الأكثر استحقاقًا.

وزيرة تركيا وزيرة تركية محمد صلاح صلاح بشكتاش طرابزون سبور

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