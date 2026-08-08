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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بادالونا الإسباني: مواجهة الأهلي مباراة للتاريخ.. واحتفالية كروية ستظل في الذاكرة

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

أعرب نادي بادالونا الإسباني عن سعادته باستضافة النادي الأهلي، خلال معسكر الفريق الأحمر المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، مؤكدًا أن مواجهة بطل أفريقيا تمثل حدثًا استثنائيًا للنادي.

ونشر نادي بادالونا رسالة عبر حساباته الرسمية، قال فيها: «سنستضيف الأهلي، أحد أكبر أندية العالم والأكبر في أفريقيا، ضمن استعداداتنا للموسم الجديد».

وأضاف النادي الإسباني: «الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا 13 مرة، ويمتلك أكثر من 120 بطولة في تاريخه».

وتابع: «نشكر النادي الأهلي على تعاونه واختياره لنا لخوض أولى مبارياته خلال معسكره في كتالونيا، ستكون احتفالية كروية حقيقية ومباراة ستظل في الذاكرة لسنوات طويلة، مباراة للتاريخ ».

وانطلق معسكر الأهلي في إسبانيا، حيث خاض الفريق أولى تدريباته البدنية أمس الجمعة، تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، وذلك عقب وصول بعثة الفريق إلى مدينة المعسكر يوم الخميس.

وشهدت قائمة الأهلي في المعسكر الإسباني وجود عدد من الصفقات الجديدة، وهم الجزائري منصف بقرار، وسفيان بن جديدة، إلى جانب علي محمود وأقطاي عبد الله، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي خلال معسكره في إسبانيا عددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

وتتجه الأنظار بعد نهاية المعسكر إلى المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، ضمن بطولة كأس خوان جامبر 2026، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس على ملعب «كامب نو».

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل ظهورًا تاريخيًا للفريق الأحمر في بطولة كأس خوان جامبر للمرة الأولى في تاريخ النادي، أمام أحد عمالقة كرة القدم العالمية وعلى ملعبه التاريخي.

وتسعى إدارة الأهلي والجهاز الفني لتحقيق أقصى استفادة من فترة الإعداد الحالية، في ظل الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي يأمل خلاله الفريق في مواصلة حصد البطولات والمنافسة على مختلف الأصعدة.

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