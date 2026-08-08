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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيئة تبحث مع الفاو دعم أجندة مصر المناخية والتعاون في الاقتصاد الدائري

تعزيز سبل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
تعزيز سبل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
حنان توفيق

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتعزيز سبل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة، التقى المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، بالدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل المناخي والتكيف والتخفيف وبناء القدرة على الصمود في مصر.

حضر اللقاء الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ومدير وحدة مرفق البيئة العالمي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية.

وأكد المهندس شريف عبد الرحيم أن الجهاز يتطلع إلى تعاون مثمر مع الفاو يدعم أجندة مصر المناخية ويعزز التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري والحلول القائمة على الطبيعة.

وناقش اللقاء عدد من الموضوعات، منها استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، إجراءات التخفيف، وتوسيع آفاق تمويل المناخ بما يشمل آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات.

كما ركز اللقاء على التعاون في إطار أطر متكاملة متعددة الأطراف مدعومة من الصناديق العالمية مثل مرفق البيئة العالمي (GEF) وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، مع تعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ تلك البرامج.

وأشار المهندس شريف عبد الرحيم إلى أهمية التعاون بين الطرفين لدعم مصر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتوسيع نطاق المشروعات التي تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة (NbS)، بما في ذلك حماية النظم البيئية الساحلية والبحيرات الشمالية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال الزراعة الذكية مناخيًا،  كما تم التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات إدارة المخلفات، الاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر المحدثة في المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، ويعزز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مواجهة تحديات المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص جهاز شئون البيئة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم جهود مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة وحماية النظم البيئية، بما يرسخ الدور الريادي لمصر في المنطقة في قيادة المبادرات البيئية والمناخية، وترسيخ مكانتها كشريك أساسي في صياغة الحلول العالمية لمواجهة التحديات البيئية.

ممثل الفاو القضايا البيئية والمناخية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مجال العمل المناخي والتكيف والتخفيف

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