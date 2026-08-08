إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالسلام

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمدنية السلام وانقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى.

على جانب آخر، اندلعت النيران داخل أتوبيس نقل عام اليوم حال تواجده داخل منطقة الصيانة في مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أتوبيس نقل عام خلال تواجده في الصيانة وذلك بمدينة نصر، ولم يسفر الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وجرى السيطرة على الحريق واتمام عملية التبريد.