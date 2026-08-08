الإحتلال يواصل تجريف أراضٍ في شمال رام الله لصالح بؤرة استيطانية

واصلت آليات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أيام، تجريف المزيد من الدونمات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله، لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخراً.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عددا من آليات الاحتلال تواصل منذ أيام، أعمال تجريف في منطقة "غرابة" شمال غرب البلدة، لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي الفلسطينيين، والتي تبلغ مساحتها نحو 10 دونمات، ونُصب فيها بيت متنقل "كرفان".

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون منزلا شرق بيت لحم، فيما اقتحم آخرون مناطق في المحافظة، كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله وأوقفت مركبات الفلسطينيين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.