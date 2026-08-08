رابط التسجيل في المدن الجامعية بالأزهر لطلاب النقل والسنوات النهائية

أعلنت جامعة الأزهر ، برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، بدء التقديم والتسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعة في القاهرة والأقاليم والوجهين البحري والقبلي.

وأكدت الإدارة المركزية للمدن الجامعية والتغذية، برئاسة أسامة توفيق، أن التسجيل الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتقدم والالتحاق بالمدن الجامعية، موضحة أن هذه المرحلة مخصصة لطلاب وطالبات فرق النقل والسنوات النهائية بمختلف الكليات، ولا تشمل الطلاب المستجدين.

التسجيل في المدن الجامعية بالأزهر

ويبدأ التسجيل اعتبارًا من غد الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026.

ويشترط عند التسجيل عبر موقع خدمات جامعة الأزهر إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل: اسم الطالب أو الطالبة خماسيًا، واسم ولي الأمر رباعيًا، والرقم القومي، والكلية والفرقة المقيد بها، والتقدير، إلى جانب رفع صورة حديثة للمتقدم أو المتقدمة بمقاس 4×6.

وأكدت الإدارة أن إدخال أي بيانات غير صحيحة يؤدي إلى سقوط حق الطالب أو الطالبة في التقديم، وفقًا للائحة المدن الجامعية.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل واستكمال إجراءات التسجيل الإلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر..

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