جامعة الأزهر تطلق «هاكاثون إدارة المخلفات 2026» لاختيار أفضل الفرق

أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر، تحت رعاية الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة، وبإدارة الدكتور محمد جلال، وتنسيق الدكتور عمرو بسيوني، عن فتح باب التقديم للمشاركة في «الهاكاثون» الداخلي لمسابقة إدارة المخلفات الجامعية لعام 2026، وذلك بهدف اختيار أفضل الفرق الطلابية لتمثيل الجامعة في المسابقة الوطنية التي ينظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ويأتي تنظيم هذا الهاكاثون في إطار دعم الجامعة لثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها، وتشجيعهم على تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير منظومة إدارة المخلفات داخل الحرم الجامعي، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري، ويواكب التوجهات الحديثة في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف المسابقة طلاب جامعة الأزهر بمختلف كلياتها وتخصصاتها، حيث يُشترط أن يتكون كل فريق من ثلاثة إلى خمسة طلاب، مع إمكانية تكوين فرق تضم طلابًا من كليات أو تخصصات مختلفة، بما يعزز من تبادل الخبرات وتكامل الأفكار بين المشاركين.

ويحصل الطلاب المشاركون على العديد من المزايا، من أبرزها فرصة تمثيل الجامعة في المسابقة الوطنية لإدارة المخلفات الجامعية، إلى جانب المشاركة في برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تطوير الأفكار وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق، فضلًا عن تنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي والعرض الاحترافي للمشروعات، بالإضافة إلى فرص الفوز بجوائز مالية والحصول على دعم فني للمشروعات المتميزة.

وأوضح مكتب الابتكار وريادة الأعمال أن باب التقديم واستقبال طلبات المشاركة مفتوح اعتبارًا من يوم الخميس 7 أغسطس 2026، ويستمر حتى يوم الاثنين 10 أغسطس 2026، على أن يبدأ البرنامج التدريبي المكثف لتطوير المشروعات وإعداد العروض التقديمية في الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2026.

ومن المقرر أن يتم إجراء التحكيم النهائي واختيار الفرق الفائزة التي ستمثل جامعة الأزهر في المسابقة الوطنية يوم 15 أغسطس 2026، في ختام فعاليات الهاكاثون.

رابط التسجيل والاطلاع على التفاصيل

ودعا المكتب الطلاب الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة من خلال التصميم المرفق، والتسجيل عبر الرابط المخصص، مع تحميل استمارة الاشتراك والملف التعريفي الخاص بالمسابقة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل فرصة متميزة للطلاب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية تسهم في خدمة المجتمع والبيئة.

#رابط التسجيل في هاكاثون إدارة المخلفات بجامعة الأزهر 2026:

https://tinyurl.com/ywmnmxbk