معهد فتيات عبدالحليم محمود يعلن الزي الرسمي للطالبات مع بدء العام الدراسي

نشر معهد فتيات الإمام عبدالحليم محمود الإعدادي والثانوي ، ضرورة التزام جميع الطالبات بالزي الرسمي للمعهد، وذلك اعتبارًا من أول يوم للدراسة، حرصًا على الالتزام بالزي الأزهري والمظهر اللائق الذي يليق بطالبات المعاهد الأزهرية.

الزي الرسمي للطالبات بالمعاهد الأزهرية

وأوضحت إدارة المعهد أن الزي الرسمي للمرحلة الثانوية يتكون من عباية كحلي وخمار أبيض، بينما يتكون الزي الرسمي للمرحلة الإعدادية من عباية بني وخمار أبيض.

وأكدت الإدارة ضرورة الالتزام بارتداء حذاء مغلق أو كوتشي مناسب، وعدم ارتداء الأحذية المكشوفة، إلى جانب الالتزام بالزي الشرعي والمظهر العام اللائق، وعدم وضع مساحيق التجميل داخل المعهد، والالتزام الكامل بتعليمات إدارة المعهد بشأن الزي والمظهر.

وشددت إدارة المعهد على أن الالتزام بالزي ليس مجرد تعليمات، وإنما هو عنوان للانضباط والاحترام والانتماء للمعهد الأزهري.

ونبهت الإدارة إلى أنه سيتم التنبيه على الطالبة المخالفة للزي، ولا يُسمح بدخول الطالبة المخالفة للزي الرسمي للمعهد، وذلك اعتبارًا من أول يوم للدراسة.

واختتمت إدارة المعهد تنبيهها بتمنياتها لجميع الطالبات بعام دراسي موفق ومليء بالنجاح والتفوق.