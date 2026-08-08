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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود احتواء التصعيد

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي التطورات الإقليمية
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي التطورات الإقليمية
فرناس حفظي

تلقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية العراق ، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية العراقية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

شهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة ومستقبل الترتيبات الامنية في الإقليم، حيث شدد الوزيران على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار، ودعم الجهود الرامية إلى التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر.

كما أكد الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز ودعم آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، باعتبارها إطاراً واعداً للتكامل الإقليمي والاستفادة من المقومات البشرية والاقتصادية للدول الثلاث. وشددا على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق، بما يلبي تطلعات شعوب الدول الثلاث نحو مزيد من التنمية والازدهار المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق العلاقات المصرية

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