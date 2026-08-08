المدير الرياضي لنيوكاسل: لم نخطط لبيع جيمارايش.. لكنه طلب الرحيل

أكد روس ويلسون المدير الرياضي لنيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن النادي لم يرغب في بيع قائده برونو جيمارايش، وذلك بعد أن ربطت تقارير إعلامية لاعب خط الوسط البرازيلي بالانتقال إلى أرسنال.

وأعلن نادي أرسنال رسميا توصله إلى اتفاق بقيمة 75 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع البرازيلي صاحب الـ (28 عاما)، لينضم لصفوف الجانرز.

وقال ويلسون للصحفيين في معسكر نيوكاسل التحضيري للموسم الجديد في إسبانيا: "لم نكن نرغب في بيع برونو، لم يكن بيعه ضمن خططنا، لم يرغب أي منا، أو الملاك، في بيع برونو".

وأضاف "إنه قائد فريقنا، وكان مهما جدا لنا، أما الجدل حول سعره، فهذا رقم قياسي عالمي للاعب في عمره، ما كان علينا أن نضعه في الحسبان هو أن برونو وبكل احترام، وبشكل عاطفي للغاية أيضا، أخبرنا فعليا أنه يريد الرحيل والمضي قدما".

وخاض جيمارايش، الذي انضم إلى نيوكاسل قادما من أولمبيك ليون الفرنسي في يناير 2022، 195 مباراة في جميع المسابقات وسجل 31 هدفا، وساعد نيوكاسل على إنهاء انتظاره الطويل لتحقيق لقب محلي، بعد أن قاد الفريق للفوز بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة في عام 2025.

رحيل جيمارايش

وسيمثل رحيل جيمارايش ضربة أخرى لنيوكاسل، بعد رحيل لاعبيه الأساسيين أنتوني جوردون وساندرو تونالي، بالإضافة إلى المدرب إيدي هاو.

ويستهل نيوكاسل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليفربول يوم 23 أغسطس.