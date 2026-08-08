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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سبب غياب منصف بقرار عن معسكر الأهلي في إسبانيا

منصف بقرار
منصف بقرار
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل موقف منصف بقرار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الانضمام إلى معسكر الإعداد المقام حاليًا في إسبانيا، موضحًا سبب غيابه عن بداية التحضيرات.

وقال المصدر إن منصف بقرار حصل على إجازة استثنائية من الجهاز الفني وإدارة النادي، بسبب ظروف عائلية خاصة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يحتاج إلى التواجد مع أسرته خلال الفترة الحالية قبل الانضمام إلى معسكر الفريق.

وأوضح المصدر أن هناك سببًا آخر وراء تأخر انضمام اللاعب إلى تدريبات الأهلي، يتمثل في أنه لم يحصل على فترة راحة كافية خلال الفترة الماضية، بسبب ارتباطه بالمباريات مع فريقه الكرواتي السابق قبل انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي والجهاز الفني تفهما ظروف اللاعب، خاصة أنه كان مرتبطًا بالمشاركة في المباريات مع ناديه السابق، وبالتالي لم يحصل على الإجازة التي حصل عليها باقي لاعبي الفريق عقب انتهاء الموسم.

وأكد أن منصف بقرار من المقرر أن ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، ليلتحق بزملائه ويبدأ مرحلة الإعداد تحت قيادة الجهاز الفني، استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف المصدر أن اللاعب سيخضع فور وصوله إلى المعسكر للبرنامج التدريبي المحدد له من جانب الجهاز الفني، بهدف تجهيزه بدنيًا وفنيًا والوقوف على حالته بعد فترة المشاركة المتواصلة مع فريقه السابق.

وشدد المصدر على أن غياب منصف بقرار عن بداية معسكر الأهلي لا يرتبط بأي أزمة أو خلاف مع النادي، وإنما جاء بسبب ظروف عائلية، إلى جانب عدم حصوله على راحة كافية نتيجة ارتباطاته السابقة بالمباريات.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب تدريباته مع الأهلي عقب وصوله إلى إسبانيا، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد وخوض عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر.

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