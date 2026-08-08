د. شيماء الناصر تكتب: مراكز الذكاء الاصطناعي تستهلك الطاقة والمياه.. عبء جديد على الاستهلاك البيئي

لا يخفي علي احد انً استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) اصبح أحد أهم الإنجازات التقنية في عصرنا الحالي فلم يعد مجرد أداة لتسهيل العمليات الحسابية أو البرمجية، بل تحول إلى منظومة معرفية متكاملة أحدثت نقلة نوعية في التعليم والبحث العلمي والطب والهندسة والصناعة والطاقة والإدارة والاقتصاد. وقد أتاح هذا التطور الوصول إلى كم هائل من المعلومات في زمن قياسي، وقلّص الحاجة إلى كثير من الأعمال الروتينية، وساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الوقت والجهد والتكاليف البشرية في مختلف القطاعات.

ومع تسارع الاعتماد العالمي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في كثير من المجالات ، أصبحت المنافسة بين القوى الاقتصادية الكبرى أكثر حدة وسرعه. فمثلا دول كالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وغيرها نجدها تسابق بعضها والزمن لتطوير نماذج أكثر قوة وقدرة وسرعه ، وهو ما جعل الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات التنافس الاستراتيجي والاقتصادي والتقني في العالم. ولم تعد المنافسة تقتصر على تطوير البرمجيات، بل امتدت إلى السيطرة على البيانات، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات العملاقة التي تمثل القلب النابض لهذه التكنولوجيا.

وتكمن القوة الحقيقية لأي منظومة ذكاء اصطناعي في حجم البيانات التي تمتلكها، وفي القدرة على معالجتها بسرعة وكفاءة. وهذا الواقع فرض إنشاء آلاف مراكز البيانات العملاقة حول العالم، والتي تضم ملايين وحدات المعالجة والخوادم المتطورة التي تعمل على مدار الساعة دون توقف. ومع تزايد الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن يستمر عدد هذه المراكز في النمو بصورة متسارعة خلال السنوات القادمة .

إلا أن هذه الطفرة الرقمية تحمل معها تحدياً بيئياً لا يقل أهمية عن مكاسبها الاقتصادية والعلمية. فمراكز البيانات تعد من أكثر المنشآت استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ليس فقط لتشغيل الخوادم،وشبكات التخزين وانظمة الحماية ، وإنما أيضاً لتشغيل أنظمة التبريد التي تحافظ على درجات حرارة مناسبة للمعدات الإلكترونية الحساسة فقد يصل استخدام بغض هذه المراكز لمئات الميجاوات أو اكثر وقد أشار تقرير الوكاله الدولية للطاقه IEA إلى أن مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي هي أسرع أجزاء القطاع نموًا؛ فالاستهلاك الكهربائي لمراكز البيانات الموجهة للذكاء الاصطناعي من المتوقع أن يتضاعف أكثر من ثلاث مرات بين 2025 و2030 وفق التحديث الصادر في 2026. وأن الرقم المتوقع استهلاكه هو 945–950 TWh سنويًا في 2030 وهو ما يعادل تقريبًا استهلاك الكهرباء السنوي لدولة صناعية كبيرة؛ وحسب تقديرات IEA أنه سيكون أكثر قليلًا من استهلاك دوله اليابان الحالي. كما تعتمد بعض أنظمة التبريد على كميات كبيرة من المياه، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مما يزيد الضغط على الموارد المائية، خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من ندرة المياه.

ومع ازدياد أعداد مراكز الذكاء الاصطناعي، يصبح من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء بصورة ملحوظة. والتي تكون النسبه الكبرى منها مولدة من الوقود الأحفوري، مما يعني زيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة بصورة غير مباشرة والتي هي أكبر موثره في حاله الاحتباس الحراري العالمي، وهو ما قد يضيف عبئاً جديداً على جهود العالم للحد من تغير المناخ. لذلك فإن قضية الذكاء الاصطناعي ليست قضية تنافس تقنية او علميه فقط، بل حملت في طياتها أيضاً قضية تنافس في الحصول على الطاقه الكافيه والموارد الطبيعية النادرة مما يجعل الذكاء الاصطناعي على خط التحديات المتزايدة التى تواجه البيئة .

ولا يقتصر الأمر على استهلاك الطاقة، بل إن الحرارة الناتجة عن تشغيل الخوادم ووحدات المعالجة تمثل تحدياً كبيراً، إذ تتطلب التخلص المستمر من هذه الحرارة للحفاظ على كفاءة التشغيل وإطالة عمر المعدات. ومع توسع هذه المراكز، يزداد العبء على أنظمة التبريد، سواء باستخدام الكهرباء أو المياه ، أضافا لاستهلاك سلسله طويله من المعادن والموارد الطبيعية النادره مما اصبح مع واقع جديد يفرض علينا البحث العاجل عن حلول أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.

وعليه يمكن القول إن البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي تبدأ قبل تشغيل أول نموذج AI أصلًا.

ومن هنا نكون بحاجة إلى إعادة التفكير في فلسفة تصميم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي مستقبلاً ومدى تأثيرها على البيئة . فمن الضروري أن ترتبط هذه المنشآت منذ مرحلة التخطيط بمصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية في المواقع المناسبة، مع استخدام أنظمة تخزين الطاقة لضمان استمرارية التشغيل. كما يمكن استغلال الحرارة المهدرة في تطبيقات أخرى، مثل تدفئة المباني أو العمليات الصناعية، بما يحسن كفاءة استخدام الطاقة.

حيث يمكن طرح بعض الأفكار الانشائية الابتكارية التي تستحق الدراسة ،فمن الممكن إنشاء مثل هذه المراكز تحت سطح الأرض، حيث تكون درجات الحرارة أكثر انخفاضاً واستقراراً، مما قد يقلل احتياجات التبريد في بعض المواقع. كما يمكن إنشاء مراكز بالقرب من السواحل للاستفادة من مياه البحر في بعض أنظمة التبريد المصممة والحد من استخدام المياه العذبة مع مراعاة الضوابط البيئية لمنع أي آثار سلبية على البيئة البحرية. كذلك يجري تطوير تقنيات تبريد متقدمة تعتمد على التبريد بالسائل أو الغمر الكامل للمعدات في سوائل عازلة، وهي حلول قد تسهم في خفض استهلاك الطاقة مقارنة ببعض الأنظمة التقليدية.

ومن المهم أيضاً أن تتبنى الحكومات معايير بيئية واضحة عند منح تراخيص إنشاء مراكز البيانات الجديدة، بحيث تشمل كفاءة استخدام الطاقة، ومعدلات استهلاك المياه، ونسب الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المعدات الإلكترونية، وقياس البصمة الكربونية لهذه المنشآت. فكما أصبحت المباني الخضراء معياراً عالمياً، قد يصبح من الضروري مستقبلاً اعتماد مفهوم جديد “مراكز بيانات خضراء” كرمز للتحول الرقمي الذي يراعي معايير الاستدامة

إن الذكاء الاصطناعي بلا شك أحد أعظم الإنجازات التي وصلت اليها البشرية، ومن المتوقع أن يغيير أسلوب حياتنا واقتصاداتنا بشكل شبه كامل خلال العقود المقبلة. غير أن نجاح هذه الثورة التقنية يجب ألا يقاس فقط بسرعة النماذج أو حجم البيانات، بل أيضاً بقدرتها على تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية البيئة. فكل تقدم تقني ينبغي أن يرافقه تقدم مماثل في كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.

وعليه ، فإن المستقبل لا يحتاج إلى ذكاء اصطناعي أكثر قوة فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى ذكاء بيئي يضمن أن تكون هذه التكنولوجيا أداة تطوع لبناء عالم أكثر استدامة، لا عبئاً جديداً يضاف على موارده الطبيعية.ففي الوقت الذي تصبح فيه مراكز الذكاء الاصطناعي جزءاً من منظومة الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، فإن العالم سيكون حينها قد نجح في الجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية، وهي المعادلة التي ينبغي أن تقود المرحلة القادمة من الثورة الرقمية.