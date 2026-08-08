قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
سعر الذهب اليوم في مصر 10 أغسطس 2026.. عيار 21 يستقر بعد تراجع 10 جنيهات
حركة تنقلات بين رؤساء الأحياء عقب وفاة منجد بورسعيد
احذروا الأمواج| الطقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب عاجله لحماية البيانات.. تحذيرات برلمانية من أزمة خطوط المحمول المسجلة بأسماء آخرين

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

حذر نواب من تداعيات أزمة ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدين أن استمرار هذه الوقائع قد يعرّض أصحاب الأسماء المسجلة لمشكلات قانونية وأمنية، ويثير تساؤلات حول آليات التحقق من هوية المتعاقدين وحماية البيانات الشخصية. 

وطالب النواب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول بسرعة كشف ملابسات الوقائع المتداولة، وتشديد إجراءات تسجيل الخطوط، إلى جانب توفير آليات إلكترونية سهلة تمكّن المواطن من الاعتراض على أي رقم غير تابع له وإيقافه فورًا.

وتقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمقترح لاستحداث خاصية جديدة داخل تطبيق «My NTRA»، تتيح للمواطن الاعتراض على أي رقم محمول يظهر ضمن الخطوط المسجلة باسمه ولا يقر بملكيته.

ويتضمن المقترح إضافة زر واضح تحت مسمى «هذا الرقم ليس ملكي – إيقاف الخط»، بحيث يستطيع المواطن إرسال اعتراض إلكتروني فور اكتشاف الرقم دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول.

وبحسب المقترح، يتم إرسال طلب الاعتراض إلى شركة الاتصالات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع إمكانية وضع الخط محل الاعتراض في حالة إيقاف مؤقت لحين التحقق من ملكيته وفحص الواقعة.

 التعامل مع أزمة الخطوط

وانتقدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، طريقة تعامل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شكاوى المواطنين المتعلقة بوجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، معتبرة أن استمرار هذه الشكاوى يستوجب تقديم توضيح رسمي حول حقيقة ما يحدث ومدى وجود خلل في منظومة الرقابة والتسجيل.

وأوضحت أنها سبق أن ناقشت القضية من خلال طلب إحاطة في مجلس النواب، مشيرة إلى أن المناقشات السابقة لم تحسم، من وجهة نظرها، التساؤلات المتعلقة بوجود خلل في منظومة تسجيل الخطوط، رغم استمرار شكاوى المواطنين وتداول وقائع جديدة.

انتقادات لأعطال تطبيق My NTRA

وتطرقت إيرين سعيد إلى تجربتها مع تطبيق «My NTRA»، موضحة أنها حاولت الدخول إلى التطبيق من أكثر من هاتف وعلى شبكات اتصالات مختلفة، إلا أنها واجهت مشكلة في عدم وصول رمز التحقق.

وأشارت إلى أن التطبيق يقدم عددًا من الخدمات المهمة للمواطنين، من بينها الاستعلام عن خطوط المحمول المسجلة بالرقم القومي، وتقديم الشكاوى ومتابعتها، والاستعلام عن خدمات نقل الأرقام، وقياس جودة وسرعة الإنترنت، إلى جانب عدد من الخدمات المتعلقة بحقوق مستخدمي الاتصالات.

كما انتقدت صعوبة التواصل عبر الخط الساخن 155، مطالبة بسرعة التعامل مع الأعطال التي تحول دون استفادة المواطنين من القنوات الرقمية والهاتفية التابعة للجهاز.

التحقق من هوية أصحاب الخطوط

من جانبه، طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بسرعة توجيه شركات الاتصالات إلى بحث أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم أو موافقتهم.

وحذر من التداعيات المحتملة لهذه الوقائع، موضحًا أن استخدام خط محمول مسجل باسم شخص في ارتكاب مخالفة قد يضع صاحب البيانات المسجلة أمام مشكلات قانونية وأمنية، رغم عدم علاقته بالخط.

ودعا إلى تشديد إجراءات تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية المتعاقدين، إلى جانب اتخاذ خطوات تمنع تكرار تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لم يتعاقدوا عليها.

وأكدت  النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، أن حماية البيانات الشخصية لا ينبغي أن تعتمد على قيام المواطن بصورة دورية بمراجعة الأرقام المسجلة باسمه، معتبرة أن مسؤولية تنظيم منظومة الاتصالات وضمان سلامة بيانات المواطنين تقع في الأساس على الجهات المسؤولة عن تشغيل وتنظيم المنظومة.

وشددت على ضرورة وجود حلول سهلة وفعالة تمكن المواطن من معالجة أي خلل فور اكتشافه، دون تحميله عبء متابعة البيانات الخاصة به بصورة مستمرة.

أصحاب الأسماء المسجلة My NTRA مجلس النواب تنظيم الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

قيام الليل

فضل قيام الليل في الثلث الأخير .. اغتنمه ولو بركعتين قبل الفجر

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

ملتقيات “شُبُهات وردود”

شبهات وردود.. البحوث الإسلامية يفند مزاعم التشكيك في جمع القرآن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد