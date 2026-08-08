برلمانية: تسجيل خطوط المحمول باسم المواطنين دون علمهم غير مقبول

أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف تسجيل خطوط هاتف محمول بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم، تمثل أمرًا يستوجب الوقوف أمامه بكل جدية، خاصة في ظل ما تمثله بيانات المواطنين من خصوصية وحساسية.

وقالت الأتربي إن المواطن من حقه أن يطمئن إلى أن بياناته الشخصية ورقم بطاقة الرقم القومي لا يمكن استخدامها في استخراج أو تسجيل خطوط محمول دون علمه أو موافقته، مشددة على ضرورة التأكد من أن إجراءات التعاقد والتسجيل تتم وفق ضوابط دقيقة تمنع أي تلاعب أو استخدام غير مشروع للبيانات.

التعامل مع هذه الشكاوى

وأضافت أن التعامل مع هذه الشكاوى يجب ألا يقتصر على إزالة الخطوط غير المعروفة من بيانات المواطن، وإنما يتعين أيضًا فحص أسباب تسجيلها، وتحديد المسؤول عن أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تقصير أو تلاعب.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تعزيز منظومة التحقق من هوية العملاء عند شراء وتفعيل خطوط المحمول، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التأكد بصورة قاطعة من شخصية صاحبه وموافقته.

وشددت الأتربي على أن حماية البيانات الشخصية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي، مطالبة شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بمواصلة مراجعة قواعد تسجيل الخطوط، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وإتاحة آليات واضحة وميسرة تمكن المواطن من معرفة الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء أي خطوط لا تخصه.

وأكدت أن المسئولية لا ينبغي أن تقع على المواطن الذي فوجئ بوجود خط مسجل باسمه دون علمه، وإنما يجب البحث عن مصدر الخلل وتحديد كيفية حدوثه ومحاسبة المتسبب فيه، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الاتصالات ويحافظ على بياناتهم وحقوقهم