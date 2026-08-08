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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

%77.85 نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالشرقية

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية
أ ش أ

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية حيث بلغت بنسبة النجاح 77.85٪.

وأوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم - في تصريح له اليوم السبت- أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة 36 ألفا و698 طالبا وطالبه حضر منهم 33 ألفا و986 طالبا وطالبة ونجح منهم 26 ألفا و431 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 77.77٪ كما تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 324 طالبا وطالبة حضر منهم 301 ونجح منهم 359 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 86 ٪.

كما تقدم للشهادة الإعدادية للصم 5 طلاب بنسبة نجاح 100٪، وتقدم للشهاده الإعدادية النور للمكفوفين 5 طلاب بنسبه نجاح 100٪ .

أشار وكيل الوزارة إلي أنه قد تقدم لامتحان الدور الأول و الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 147 ألفا و708 طلاب وطالبات حضر منهم 144 ألفا و 971 طالبا وطالبة ونجح منهم 137 ألفا و377 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 94.76٪.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين مؤكدا أنهم بذلوا جهداً كبيراً طوال العام الدراسي، واليوم حصدوا ثمار هذا الجهد، متمنياً لهم النجاح والتفوق لاستكمال دراساتهم الجامعية وأن يكونوا دائماً مصدر فخر لأسرِهم ومحافظتهم.

محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الدور الثاني الشهادة الإعدادية

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