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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إيقاف 4 محطات مياه مؤقتا.. إجراءات احترازية عقب انفجار خط الغاز بأبو صوير

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية عقب حادث انفجار خط الغاز بنطاق مركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على جودة مياه الشرب.


وأكدت الشركة أنه فور رصد الحادث، تم رفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين ومتابعة تأثيرات الحادث على محطات مياه الشرب القريبة من موقع الانفجار.
ونظرًا لقرب موقع الحادث من عدد من مآخذ محطات مياه الشرب، قررت الشركة إيقاف محطات مياه أبو دهشان والعمرة صالح والعمارة الطيبية ومحطة الكيلو 7 كإجراء احترازي، لحين التأكد من سلامة المياه وعدم وجود أي تأثير محتمل على جودتها نتيجة تداعيات الحادث.
كما تم الدفع بفرق المعامل المختصة لسحب عينات من المياه بالمواقع القريبة من مآخذ المحطات، وبدء إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامة وجودة المياه ومطابقتها للمواصفات القياسية، مع استمرار أعمال المتابعة وأخذ العينات وفقًا لتطورات الموقف.


وأكدت الشركة أن فرقها تتابع الموقف ميدانيًا وعلى مدار الساعة، من خلال التنسيق بين قطاعات التشغيل والمعامل والسلامة والصحة المهنية وغرفة العمليات، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركة الغاز، لاتخاذ أي إجراءات إضافية قد تستلزمها نتائج التحاليل أو تطورات الموقف.


وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على أن إيقاف المحطات جاء كإجراء وقائي واستباقي للحفاظ على جودة مياه الشرب وسلامة المواطنين، مؤكدة استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة قبل إعادة تشغيل المحطات.


وطمأنت الشركة المواطنين إلى أن جودة مياه الشرب وسلامتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن فرق العمل تواصل المتابعة المستمرة للموقف، مع التعامل مع نتائج التحاليل وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، والإعلان عن أي مستجدات فور ورودها.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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