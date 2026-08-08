أحمد موسى منفعلا: مفيش عفا الله عما سلف والمتسبب في أزمة تسجيل الخطوط يتحاسب

علق الإعلامي أحمد موسى ، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجهاز القومي للاتصالات معتذرش للناس ووزارة الاتصالات معتذرتش متكبرين على المواطنين ليه قولوا أسفين للناس ".



وأضاف موسى :" فيه ناس اكتشفت إن فيه خطوط متسجلة باسمائها منذ 5 و 6 سنوات والناس لما يكون عندها مشكلة زي دي يروحوا لمين ".

وتابع :" وزير الاتصالات لازم يعتذر للناس بسرعة ويشوف شركات الاتصالات ويحاسبوا على جريمتهم".

وأكمل :" مفيش عفا الله عما سلف والمتسبب في أزمة تسجيل خطوط الاتصالات يتحاسب وإحنا مش ضامنين الخطوط المتسجلة دي راحت فين وفيه ناس تعرضت لمهازل".