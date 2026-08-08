بعد أزمة تسجيل خطوط الاتصالات.. إجراء عاجل لحماية المواطنين

علق أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أزمة خطوط شركات الاتصالات المسجلة بأسماء مواطنين دون علم المواطنين عنها .



وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجه شركات الاتصالات إجراء تحديث للبيانات خلال الفترة المقبلة وحجب أي خطوط تعمل بدون أسماء العملاء الحقيقيين ".

وتابع أحمد بدوي: "من يستعلم ووجد خطوط باسمه وتعمل مع أشخاص آخرين يعودون بهذا الأمر لتنظيم الاتصالات".

وأكمل بدوي: "قانون حماية الجريمة الإلكترونية يستهدف حماية المواطنين من عمليات النصب".

ولفت: “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أن الأرقام المسجلة بأسماء عملاء دون علمهم سيتم اتخاذ الإجراء القفانوني حيالها”.

وتابع احمد بدوي :" بعد تطبيق بصمة الوجه سيتم القضاء على أي تلاعب أو تسجيل خطوط بأسامي العملاء دون علمهم ".



