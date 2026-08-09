نكتفي بهذا القدر من الغباء.. إيمان عز الدين تكشف عن أصعب لحظات العمر

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن مراجعة الإنسان لقراراته السابقة وتأثيرها على حياته مع مرور السنوات.

وكتبت إيمان عز الدين: «نكتفي بهذا القدر من الغباء، ونركز على الشوية اللي فاضلين».

وأضافت في رسالة أخرى: «أصعب لحظة لما تكتشف في الخمسينات إنك ضيعت حياتك بسبب قرارات غبية في العشرينات».

وتعد إيمان عز الدين من أبرز الإعلاميات المصريات، إذ تقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، إلى جانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مؤخرًا الإعلامية مها الصغير.

ويناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.