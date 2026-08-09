قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نكتفي بهذا القدر من الغباء.. إيمان عز الدين تكشف عن أصعب لحظات العمر

ايمان عز الدين
ايمان عز الدين
محمد بدران

وجهت الإعلامية إيمان عز الدين رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلالها عن مراجعة الإنسان لقراراته السابقة وتأثيرها على حياته مع مرور السنوات.

وكتبت إيمان عز الدين: «نكتفي بهذا القدر من الغباء، ونركز على الشوية اللي فاضلين».

وأضافت في رسالة أخرى: «أصعب لحظة لما تكتشف في الخمسينات إنك ضيعت حياتك بسبب قرارات غبية في العشرينات».

وتعد إيمان عز الدين من أبرز الإعلاميات المصريات، إذ تقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، إلى جانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مؤخرًا الإعلامية مها الصغير.

ويناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

ايمان عز الدين رسالة لجمهورها الستات مايعرفوش يكدبوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الأهلي يقترب من حسم صفقة أجنبية جديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: لا يوجد أي عرض سعودي لـ أحمد فتوح

عبدلله السعيد

الغندور يكشف كواليس أزمة عبد الله السعيد مع الزمالك.. «عنده حق ومش عنده حق»

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد