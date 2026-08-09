الدعم الإيراني للحوثيين يتصدر مباحثات نبيل فهمي وأفراح الزوبة

تلقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا من الدكتورة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، جرى خلاله تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن.

وأدان الجانبان بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على عدد من المواقع داخل اليمن، وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدين أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.

وقف الدعم الإيراني للحوثيين

وشدد الجانبان على ضرورة وقف الدعم الإيراني للحوثيين وما يوفره من إسناد لعملياتهم داخل اليمن وفي محيطه الإقليمي برا وبحرا، وأكدا أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي.

وجدد الأمين العام تأكيد وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب الجمهورية اليمنية، حكومة وشعبا، ودعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل يصون وحدة اليمن وسيادته واستقراره، بما يحفظ أمن المنطقة ومصالح شعوبها.