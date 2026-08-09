إيران .. خامنئي يُعين محسن رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي



أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الأحد قراراً بتعيين القائد الأسبق للحرس الثوري محسن رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلفاً لمحمد باقر ذوالقدر.

وبحسب الإعلام الإيراني ؛ فقد أشاد خامنئي بتجارب رضائي القيادية ودوره في مرحلة “الدفاع المقدس”، مؤكداً ثقته بكفاءته لتولي هذه المسؤولية الأمنية والحساسة.

والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو أعلى هيئة ترسم سياسات إيران الأمنية والدفاعية.

ويأتي تعيين رضائي وسط خلافات داخلية بشأن التفاوض مع واشنطن وإعادة فتح مضيق هرمز.

وجاء نص حكم قائد الثورة الإسلاميّة على النحو الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز جناب الدكتور محسن رضائي

نظراً لتجاربكم القيّمة، أعيّن جنابكم - وأنتم من رواد مرحلة الدفاع المقدس المشرّفة التي امتدت ثماني سنوات - ممثلاً لي في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأتمنى لكم كمال النجاح والتوفيق في أداء هذه المسؤولية المهمّة.

كما أتوجه بالشكر إلى الأخ العزيز جناب الدكتور محمد باقر ذوالقدر على الجهود الدؤوبة التي بذلها.

أسأل الله أن تكونوا على الدوام في ظلّ رعاية مولانا بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ومن الجنود المجاهدين دوماً في سبيل الشعب الإيراني الشامخ.

مجتبى الحسيني الخامنئي