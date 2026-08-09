ياسر عثمان: إيران تعتقد أن لها اليد العليا في المفاوضات مع أمريكا

علق السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، على وضع رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، 6 شروط للتفاوض؛ ما يعكس تقديرًا إيرانيًا بأن طهران باتت في موقف استراتيجي أقوى من الولايات المتحدة، وأن لديها اليد العليا في المفاوضات.

وقال عثمان، خلال لقاء في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هذا التقدير الإيراني يستند إلى عدة عوامل، في مقدمتها قدرة طهران على التحكم في مضيق هرمز، وما يرتبط بذلك من تأثير في سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

وأضاف أن إيران ترى كذلك أن لديها القدرة على التصعيد أفقيًا في المنطقة، واستهداف حلفاء الولايات المتحدة، وهو ما يمنحها، من وجهة نظرها، أوراق ضغط إضافية على طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أن طهران تعتقد أيضًا أن الجانب الأمريكي يواجه موقفًا عسكريًا صعبًا، إلى حد ما، في ظل ما أُثير بشأن نقص الذخائر، إلى جانب المعلومات المتداولة في هذا الشأن.

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن التصعيد الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، وتصعيد الحشد الشعبي في العراق تجاه دول الخليج، من شأنهما تعزيز الانطباع لدى إيران بأنها في موقف أقوى من الولايات المتحدة، وأن لديها من أوراق الضغط ما يسمح لها برفع سقف مطالبها خلال المفاوضات.