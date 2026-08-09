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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: 900 مليون دولار زيادة في الدين الخارجي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر مقدار 900 مليون  دولار خلال الربع المالي الثالث من العام المالي الماضي ليسجل 164.8 مليار دولار مقارنة بـ 163.911 مليار دولار في الربع السابق له .
 

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم  الدين الخارجي طويل الأجل سجل 134.251 مليار دولار مقابل 129.490 مليار دولار.


تراجع حجم  الدين الخارجي قصير الأجل

بلغ حجم  الدين الخارجي قصير الأجل تراجع إلى 30.525 مليار دولار مقابل 34.421 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي.


ووصلت  أرصدة المديونية على البنك المركزي  35.770 مليار دولار مقابل نحو 36.995 مليار دولار.

وبلغت مديونية البنوك 24.750 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 23.004 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وبلغ  الدين الخارجي على الحكومة سجل 82.841 مليار دولار بنهاية مارس 2026 مقابل 81.846 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025

البنك المركزي المصري حجم الدين الخارجي مصر الدين الخارجي قصير الأجل الحكومة

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