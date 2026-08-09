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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات وأسعار هواتف Google Pixel 11 قبل حدث 12 أغسطس

Google Pixel 11
Google Pixel 11
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة، عبر قوائم أمازون المسربة وتقارير متخصصة، عن المواصفات التفصيلية والأسعار المتوقعة لسلسلة هواتف Google Pixel 11، والتي من المقرر أن تعلن عنها جوجل رسميًا خلال حدث Made By Google في 12 أغسطس الجاري، وفقًا لما ذكرته مجلة "ماشابل" .

حدث الإطلاق وتوقعات الأسعار

أوضحت المجلة أن جوجل ستقيم حدثها في السادسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (ET) بتاريخ 12 أغسطس في مدينة نيويورك، حيث سيُكشف عن أربعة طرازات وهم، Pixel 11 الأساسي، وPro وPro XL، وPro Fold . 

وأشارت المجلة إلى أن الأسعار المسربة من أمازون تشير إلى زيادات ملحوظة مقارنة بالجيل السابق، حيث سيكون سعر Pixel 11 الأساسي 899 دولارًا (بزيادة 100 دولار)، وPro بسعر 1,099 دولارًا، وPro XL بسعر 1,299 دولارًا، بينما سيقفز سعر Pro Fold إلى 1,899 دولارًا بزيادة قدرها 400 دولار عن سابقه.

ميزة HiLight بدلاً من Pixel Glow

ذكر التقرير أن أبرز تغيير في التصميم عبر جميع الطرازات هو ميزة الإضاءة الجديدة HiLight (المعروفة سابقًا باسم Pixel Glow)، والتي تظهر في الصور الرسمية على صفحة الطلب المسبق لجوجل .

 وستتضمن وحدة الكاميرا الأفقية مصباح LED متعدد الألوان يُستخدم للإشعارات، مثل تنبيه المستخدم برسائل واردة عند وضع الهاتف مقلوبًا دون الحاجة للنظر إلى الشاشة، وقد ظهرت لمحة عنها في فيديو تشويقي قصير لهاتف Pixel 11 Pro .
 

مواصفات الطراز الأساسي Pixel 11

وفقًا لقوائم أمازون المسربة وتقرير Android Headlines، تشمل مواصفات Pixel 11 الأساسية المتوقعة، شاشة OLED بحجم 6.3 بوصة بدقة 2424×1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز و معالج Google Tensor G6، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، علاوة على بطارية بسعة 4,985 ميلي أمبير/ساعة (انخفاض طفيف عن السابق لتقليل الوزن إلى 197 جرامًا) .

كما يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا أمامية 13 ميجابكسل، مع الإشارة إلى فقدان المستشعر المقرب (telephoto) في هذا الطراز .
 

مواصفات Pixel 11 Pro وPro XL

تشير التسريبات إلى المواصفات التالية لكلا الطرازين Pro وPro XL، بانهما يتميزان بشاشة Pro بحجم 6.3 بوصة بدقة 2856×1280، بينما Pro XL بشاشة 6.8 بوصة بدقة 2992×1344، وكلاهما بمعدل تحديث 120 هرتز ، بمعالج Tensor G6 مع خيارات RAM 12 أو 16 جيجابايت ، وبطارية Pro بسعة 4,850 ميلي أمبير/ساعة، وPro XL بسعة 5,115 ميلي أمبير/ساعة .

علاوة على كاميرا خلفية ثلاثية: رئيسية 50 ميجابكسل، وزاوية واسعة 48 ميجابكسل، ومقربة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 42 ميجابكسل .

ترقية التقريب الرقمي من 100x إلى 120x .

مواصفات Pixel 11 Pro Fold المتوقعة

بالنسبة للهاتف القابل للطي، تتضمن المواصفات المسربة، فهي شاشة خارجية بحجم 6.5 بوصة وداخلية بحجم 8 بوصات ، و معالج Tensor G6 مع 12/16 جيجابايت RAM وخيارات تخزين 256/512 جيجابايت أو 1 تيرابايت ، بطارية بسعة 4,806 ميلي أمبير/ساعة ، بالاضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل (رئيسية)، و10.5 ميجابكسل (زاوية واسعة)، و10.8 ميجابكسل (مقربة)، وكاميرا أمامية 10 ميجابكسل .

Google Pixel 11 جوجل Pixel 11 أمازون

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