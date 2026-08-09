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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يشيد بإنجاز ناشئات اليد: المركز الرابع عالميًا إنجاز.. والمنتخبات بتعمل لنا حساب

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالأداء المميز الذي قدمته ناشئات منتخب مصر لكرة اليد خلال مشاركتهن في بطولة العالم، بعد نجاح الفريق في الوصول إلى المربع الذهبي وإنهاء المنافسات في المركز الرابع، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا تاريخيًا لكرة اليد المصرية.

وصول منتخب ناشئات مصري

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن ناشئات منتخب مصر يستحقن كل التقدير والإشادة بعد المستوى القوي الذي ظهرن به طوال البطولة، مشيرًا إلى أن وصول منتخب ناشئات مصري إلى المربع الذهبي في كأس العالم يؤكد التطور الكبير الذي تشهده كرة اليد المصرية.

وأضاف أن المنتخب كان قريبًا للغاية من التأهل إلى المباراة النهائية، إلا أن مواجهة الدنمارك جاءت صعبة، مؤكدًا أن الفريق قدم واحدة من أفضل مشاركاته في البطولات العالمية، وأن احتلال المركز الرابع يعد إنجازًا كبيرًا بكل المقاييس.

وتابع موسى: «تقدمنا على منتخبات عالمية، وبنقول لبناتنا شكرًا جدًا على الأداء ، وكنا قريبين جدًا من الوصول للنهائي».

منظومة كرة القدم

وأشاد الإعلامي بمنظومة كرة اليد المصرية، مؤكدًا أنها أصبحت نموذجًا ناجحًا في التنظيم والعمل، متمنيًا أن تحذو باقي المنظومات الرياضية حذوها، خاصة منظومة كرة القدم.

وأشار إلى استعداد منتخب الناشئات للمشاركة في بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل، ووجه الشكر إلى  محمد عبد الكريم، المدير الفني للمنتخب، على دوره الكبير في قيادة الفريق ودعمه للاعبات طوال مشوار البطولة.

 استغلال نصف الفرص 

وكشف أحمد موسى أن حارسة مرمى منتخب الدنمارك لعبت دورًا حاسمًا في نتيجة المباراة، بعدما تصدت لنحو 10 انفرادات من لاعبات المنتخب المصري، موضحًا أنه لو تم استغلال نصف هذه الفرص وتحويلها إلى أهداف.

وأكد أن كرة اليد المصرية أصبحت تحظى باحترام كبير على المستوى الدولي، لافتًا إلى متابعة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، للمباراة، ومؤكدًا أن منتخبات العالم أصبحت تضع حسابًا كبيرًا للمنتخبات المصرية في مختلف المنافسات.

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