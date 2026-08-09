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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محام يطالب محمد صلاح بـ255 ألف جنيه أمام المحكمة.. اعرف السبب

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام دياب

تقدم محامي بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، حملت رقم 7826، ضد اللاعب محمد صلاح، مطالبًا بإلزامه بسداد مبلغ 255 ألف جنيه على سبيل التعويض عن أضرار أدعى أنها لحقت به.

كشفت مستندات قضائية تفاصيل جديدة في الدعوى المقامة ضد اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر، من المحامي عمرو فرج الله، التي يطالبه فيها بسداد أتعاب مستحقة عن أعمال وخدمات قانونية، وفقًا لما ورد بأوراق القضية ومحضر الإعلان.

محضر إعلان محمد صلاح 

وحصل موقع «صدى البلد» على مستند إعلان اللاعب محمد صلاح بالدعوى القضائية المقامة ضده من المحامي عمرو فرج الله، التي يطالبه فيها بسداد أتعابه المستحقة عن الأعمال والخدمات القانونية محل الدعوى.

وحددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، جلسة 6 سبتمبر 2026، لحضور اللاعب محمد صلاح بشخصه أمام المحكمة لأداء اليمين الحاسمة، وذلك في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.

وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح أداؤها، وجاء نصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

دعوى قضائية محامي محكمة القاهرة الجديدة اللاعب محمد صلاح أتعاب محاماه

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