تأجيل محاكمة 15 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام لـ23 سبتمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم "الاثنين"، تأجيل أولى جلسات محاكمة 15 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام في القضية رقم 6724 لسنة 2026 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1518 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 23 سبتمبر المقبل، لحضور باقى المتهمين وتلاوة أمر الإحالة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.