وزيرا خارجية مصر والبحرين يؤكدان ضرورة احتواء التصعيد وتعزيز التنسيق العربي

جرى اتصال هاتفي، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، اليوم "الإثنين"، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع رقعة التصعيد، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية.

كما شددا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة الملاحة الدولية، وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

كما شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والبحرين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.