قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يتراجع .. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق
برلماني: الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتوفير السلع وضمان جودتها وتكوين مخزون آمن
ترامب يهاجم إيران: قيادتها مخادعة بشكل لا يُصدق ولا تلتزم بكلمة
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية
بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع
الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط
بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد: تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لتعزيز الإنتاج

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة إلى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لمتابعة أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة، والاطمئنان على جاهزية المركز للقيام بدوره الوطني في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير.

وتفقد الوزير أعمال الإنشاءات الجارية بالمركز، كما زار ورش التدريب، والقاعات التدريبية، والمعامل المتخصصة، واستمع إلى شرح من المسؤولين حول برامج التدريب والتأهيل، وخطط تطوير البنية التحتية، وآليات تحديث المناهج التدريبية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، والتطورات التكنولوجية في مجالات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الوزير أن المركز القومي يُعد أحد أهم بيوت الخبرة الوطنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل الكوادر، ونشر ثقافة الوقاية، والحد من مخاطر بيئة العمل، بما ينعكس على حماية العامل، والحفاظ على المنشآت، وتعزيز الإنتاجية.

وشدد الوزير على أن تطوير المركز يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، باعتبار السلامة والصحة المهنية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ووجّه وزير العمل بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الاستمرار في تحديث البرامج التدريبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعامل المتخصصة، وتعزيز التعاون مع الجامعات والجهات البحثية والقطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وأكد الوزير، في ختام جولته، أن الوزارة تولي ملف السلامة والصحة المهنية اهتمامًا بالغًا، باعتباره أحد الحقوق الأساسية للعامل، وأن المركز القومي سيظل الذراع العلمية والفنية للوزارة في دعم سياسات الوقاية، وترسيخ ثقافة العمل الآمن في مختلف مواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية...

وزير العمل وزارة العمل حسن رداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

الرقم القومي للعقارات

من «كود السراج» للبطاقة التعريفية.. مشروع قانون الرقم القومي للعقارات ينظم تسجيل الملكيات

الدكتور باسل عادل

تعزيز الدبلوماسية الحزبية .. الوعي يناقش خارطة طريق جديدة للعلاقات المصرية الإفريقية

عبير عطا الله

عبير عطا الله: التوعية قبل السفر هي الضمان الحقيقي لحماية أبناء الجاليات

بالصور

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد