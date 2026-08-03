نائب محافظ الأقصر يناقش 40 طلبًا وشكوى خلال اليوم المفتوح بمركز المؤتمرات

عُقد اليوم المفتوح بمحافظة الأقصر بمركز المؤتمرات الدولي، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وحسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات الخدمية أو من ينوب عنهم، وذلك لبحث شكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول فورية لها.

وشهد اللقاء، الذي يأتي في إطار حرص المحافظة على ترسيخ مبدأ التواصل المباشر مع المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مناقشة عدد 40 طلبًا وشكوى تقدم بها المواطنون، تنوعت بين طلبات خاصة بقطاع الكهرباء والمرافق، والرعاية الصحية، والإسكان، وتوفير فرص العمل، إلى جانب طلبات تتعلق بالحماية الاجتماعية وخدمات تكافل وكرامة، والمساعدات المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن عدد من الطلبات المرتبطة بالخدمات الجماهيرية المختلفة.

وأكد نائب المحافظ أن توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ترتكز على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها أولوية قصوى، والعمل على إزالة أي معوقات تواجههم في الحصول على الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاءات الدورية لليوم المفتوح تمثل آلية فعالة لتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، والاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

يأتي انعقاد اليوم المفتوح في إطار استراتيجية محافظة الأقصر لتعزيز التواصل المجتمعي، وتحقيق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن وتلبية احتياجاته، وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية.