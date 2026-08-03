تعزيز الدبلوماسية الحزبية .. الوعي يناقش خارطة طريق جديدة للعلاقات المصرية الإفريقية

في إطار حرص حزب الوعي على دعم توجهات الدولة المصرية وتعزيز دور الدبلوماسية الحزبية في خدمة المصالح الوطنية، التقى وفد رفيع المستوى من الحزب، برئاسة الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، بالسفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء اللقاء لعرض ومناقشة المشروع الاستراتيجي الذي يتبناه حزب الوعي بشأن مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية، والذي يتضمن عدداً من المبادرات الوطنية، في مقدمتها المشروع القومي للشراكة المصرية الإفريقية، وإعلان الأعوام 2027–2030 أعواماً مصرية للتعاون المصري الإفريقي، إلى جانب مبادرة الصفحات البيضاء للعلاقات المصرية الإفريقية، وإعداد الكتاب الأبيض للعلاقات المصرية الإفريقية، بما يمثل رؤية وطنية متكاملة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين مصر ودول القارة.

متابعة المشروع الاستراتيجى لدعم العلاقات المصرية الافريقية

ويأتي هذا اللقاء امتداداً للجهود التي بدأها الحزب داخل مجلس الشيوخ، حيث سبق للدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن قدم المشروع رسمياً أمام المجلس، كما تمت مناقشته داخل لجنة الشئون العربية والخارجية والإفريقية بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، في إطار الحوار المؤسسي حول آليات تعظيم الدور المصري في القارة الإفريقية.

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لفلسفة المشروع ومحاوره التنفيذية، التي تستهدف بناء شراكة مصرية إفريقية أكثر عمقاً واستدامة، ترتكز على التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والاستثماري والثقافي والتعليمي، بما يعزز مكانة مصر داخل القارة، ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويحقق المصالح المشتركة مع الدول الإفريقية.

كما تناول اللقاء دور الأحزاب السياسية في دعم توجهات الدولة المصرية، وأهمية الدبلوماسية الحزبية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تسهم في بناء جسور التواصل مع النخب والمؤسسات والأحزاب الإفريقية، بما يكمل جهود الدبلوماسية الرسمية ويعزز الحضور المصري في القارة.

وأكد الدكتور باسل عادل خلال اللقاء أن حزب الوعي يضع جميع خبراته وإمكاناته البحثية والفكرية تحت تصرف مؤسسات الدولة المصرية، انطلاقاً من إيمانه بأن دعم التحرك المصري في إفريقيا يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تعزيز الشراكة مع القارة يتطلب تكاملاً بين مؤسسات الدولة والأحزاب ومراكز الفكر والخبرات الوطنية والقطاع الخاص.

وضم وفد حزب الوعي الدكتور أشرف عبد الوهاب، نائب رئيس الحزب ووزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة غادة موسى، نائب رئيس الحزب للشئون السياسية والتقييم والمتابعة وأستاذ العلوم السياسية، والدكتور رامي زهدي، نائب رئيس الحزب وخبير الشئون الإفريقية السياسية والاقتصادية، والذي تولى إعداد المشروع الاستراتيجي بكامل محاوره، قبل أن يتقدم به الحزب رسمياً من خلال رئيسه الدكتور باسل عادل إلى مجلس الشيوخ.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الرؤية المصرية تجاه القارة الإفريقية، ويعزز فرص التعاون والشراكة في مختلف المجالات، انطلاقاً من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر داخل محيطها الإفريقي.