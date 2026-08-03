البلطي يبدأ من 69 جنيهًا والجمبري يتراجع .. مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، مع تراجع عدد من الأصناف، في مقدمتها الجمبري، بينما ارتفعت أسعار أنواع أخرى من الأسماك، وسجل البلطي الصغير نحو 69.70 جنيه للكيلو، في حين بلغ سعر البلطي الممتاز 103.93 جنيه، وسجل فيليه البلطي 185.96 جنيه للكيلو، وسط تباين ملحوظ في أسعار الأصناف الأكثر تداولًا، بينما سجل الجمبري تحركات سعرية مختلفة بحسب الحجم.

أسعار البلطي اليوم

سجل سعر البلطي الأسواني نحو 95.30 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.30 جنيه.

وبلغ سعر فيليه البلطي نحو 185.96 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.57 جنيه.

وسجل سعر قشر البياض نحو 168.85 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 4.68 جنيه.

وبلغ سعر البلطي الممتاز نحو 103.93 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 1.36 جنيه.

وسجل سعر البلطي الصغير نحو 69.70 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 4.21 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

سجل سعر الجمبري الصغير نحو 277.58 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 16.98 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري المتوسط نحو 387.31 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 10.19 جنيه.

وسجل سعر الجمبري الممتاز نحو 496.04 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 5.17 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الجامبو نحو 611.44 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 16.31 جنيه.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

سجل سعر السمك الموسى نحو 276.05 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 33.59 جنيه.

وتراجع سعر الثعابين إلى 321.67 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 66.25 جنيه.

وانخفض سعر المكرونة الخليجي إلى 119.77 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 7.57 جنيه.

وتراجع سعر الوقار إلى 285.92 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 4.45 جنيه.

وانخفض سعر القاروص إلى 276.93 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 6.51 جنيه.

وتراجع سعر المرجان الممتاز إلى 182.84 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 7.16 جنيه.

وانخفض سعر البربوني الممتاز إلى 217.50 جنيه للكيلو، بتراجع قدره 5.50 جنيه.

وتراجعت أسعار الكابوريا إلى 165.09 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 15.40 جنيه.

وسجل المرجان المتوسط نحو 153.89 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 17.03 جنيه.

كما تراجع سعر البربوني المتوسط إلى 169.70 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 9.56 جنيه.

وسجل سعر القرش نحو 107.96 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 0.79 جنيه.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر الماكريل المجمد إلى 174.92 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 9.09 جنيه.

وصعد سعر المكرونة السويسي إلى 130.78 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.32 جنيه.

وارتفع سعر السبيط إلى 338.61 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 15.99 جنيه.

كما صعد سعر السردين المجمد إلى 122.60 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 9.27 جنيه.

وسجل الشعور نحو 218.57 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 5.41 جنيه.

وارتفع سعر الموزة إلى 125.14 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 10.76 جنيه.

كما ارتفع سعر البياض الممتاز إلى 166.60 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 8.27 جنيه.