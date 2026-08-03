بعد اتهامات بسرقة لحن وليد سعد.. حذف أغنية "عشان حبيبي" لـ"توو ليت" من يوتيوب

شهدت أزمة المطرب توو ليت والملحن وليد سعد تطورا جديدا، بعدما اختفت أغنية "عشان حبيبي" من منصة يوتيوب، وذلك عقب تصاعد الجدل حول اتهام توو ليت باستخدام لحن أغنية" في الكام يوم اللي فاتوا" التي قدمتها الفنانة لطيفة، من ألحان وليد سعد، دون الحصول على التصاريح اللازمة.

أزمة تووليت ولطيفة

ويعد ظهور توو ليت في مكالمة مع لطيفة أول تواصل معلن بينهما بعد الأزمة التي تصاعدت عقب اتهامات بوجود تشابه بين لحن إحدى أغنياته ولحن أغنية "في الكام يوم اللي فاتوا"، التي قدمتها لطيفة قبل نحو 18 عامًا من ألحان الموسيقار وليد سعد.

كانت لطيفة قد علقت على الأزمة، مؤكدة أن الأمر لا يمكن اعتباره مجرد تشابه فني، بل يمثل تعديًا على حقوق صناع العمل الأصليين، مشددة على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق أصحاب الأغنية.

وأوضحت لطيفة أن احترام جهود الملحنين والمؤلفين والمنتجين هو أساس استمرار صناعة الموسيقى، مؤكدة أن كل صاحب حق يجب أن يحصل على حقه كاملًا، وعدم التهاون في أي تجاوز يتعلق بالأعمال الفنية.

وأثار الجدل حول الأغنية نقاشًا واسعًا بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رأى البعض وجود تشابه كبير بين اللحنين، ما أعاد فتح ملف حقوق الملكية الفكرية في الوسط الغنائي.