الإسماعيلي يعلن التوصل إلى تسوية نهائية في قضية موريل

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي نجاحها في التوصل إلى تسوية نهائية بالتراضي في قضية اللاعب جان موريل، وذلك بالتعاون مع فريق التفاوض ومكتب المحاماة الدولي المكلف بمتابعة الملف، في خطوة تمثل تقدمًا مهمًا ضمن جهود النادي لإنهاء ملف إيقاف القيد.

وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن القضية تُعد من أبرز القضايا وأكثرها تأثيرًا من حيث القيمة على ملف القيد، مشيرة إلى أن التسوية أسفرت عن حصول اللاعب على مستحقاته وفقًا للاتفاق المبرم، مقابل تنازله عن جزء كبير من قيمة المطالبة، بما في ذلك الفوائد المستحقة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستكمال الإجراءات اللازمة لمعالجة ملف القيد، لكنها تمثل بداية لمسار يتطلب مواصلة العمل على تسوية القضايا الأخرى واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لرفع إيقاف القيد بصورة نهائية.

وشددت اللجنة على أنها تواصل العمل بكل جدية ومسؤولية لإنهاء جميع الملفات العالقة، بما يسهم في استعادة الاستقرار داخل النادي، وتهيئة الأجواء لعودة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية على المستويين الرياضي والإداري.

كما وجهت اللجنة الشكر إلى جماهير النادي، مؤكدة أن دعمها المستمر ووحدة صف أبناء الإسماعيلي يمثلان أحد أهم عوامل النجاح في المرحلة الحالية، وأن مساندة الجماهير ستظل عنصرًا أساسيًا في تجاوز التحديات واستكمال مسيرة استعادة استقرار النادي.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل إطلاع جماهير الإسماعيلي على جميع المستجدات المتعلقة بملف القيد فور الانتهاء من كل مرحلة، في إطار من الشفافية والتواصل المستمر.