المقاولون العرب يحصل على خدمات مدافع الإسماعيلي

أعلن نادي المقاولون العرب رسمياً عن إتمام التعاقد مع المدافع "محمد عمار"، قادماً من نادي الإسماعيلي، لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

​وجاء التعاقد بعد إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية مع إدارة ناديه السابق، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لقلعة "ذئاب الجبل" لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك في حضور المهندس محمد عادل فتحي، نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، والكابتن طلعت محرم، مدير الكرة.

​وقد أنهى الجهاز الإداري للمقاولون العرب إجراءات قيد اللاعب رسمياً في قائمة الفريق، حيث انتظم محمد عمار بالفعل في التدريبات الجماعية تحت قيادة الجهاز الفني، مؤكدا الجاهزية للمشاركة في المباريات القادمة.

​من جانبه، أعرب محمد عمار عن اعتزازه وانضمامه لصفوف المقاولون العرب، مؤكداً سعادته ببدء هذه المحطة الجديدة في مسيرته الكروية رفقة نادٍ يمتلك تاريخاً كبيراً، ومشدداً على حرصه الكامل على بذل أقصى جهد في التدريبات والمباريات ليكون إضافة قوية لدفاع الذئاب ويساعد الفريق على تحقيق أهدافه هذا الموسم.