مصادر: محمد الحصري يقترب من منصب المدير الرياضي للزمالك

كشفت مصادر أن محمد الحصري، المدير الرياضي الحالي لنادي الجونة، بات قريبًا من تولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، في إطار تحركات النادي لإعادة هيكلة قطاع الكرة استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب المصادر التي أكدت في تصرحات خاصة لصدي البلد، أنه يأتي ترشيح الحصري لما يمتلكه من خبرات في إدارة شؤون كرة القدم، إلى جانب معرفته بالتحديات التي تنتظر الزمالك خلال الموسم المقبل، وهو ما جعله أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولي المنصب.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الزمالك قرارها النهائي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن المدير الرياضي الجديد، الذي سيتولى الإشراف على قطاع كرة القدم بالنادي.